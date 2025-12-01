Dr. Luis do Hospital destina R$ 600 mil à APAE de Jaru para ampliação de atendimentos

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 01/12/2025 às 14h50
O deputado Dr. Luis do Hospital informou, em publicação realizada em Jaru, Rondônia, que o repasse de R$ 600 mil destinado à APAE do município já foi efetuado.
Conforme o relato, o valor permitirá ampliar o atendimento por meio da contratação de terapeutas ocupacionais, médicos, fisioterapeutas, psicólogos e fonoaudiólogos.
Na mensagem, ele atribuiu a solicitação do recurso à vereadora Tatiane da Saúde, mencionando que ela “conhece de perto a realidade da instituição”. O deputado registrou estar no município acompanhado de Elaine Barbosa.
A publicação incluiu as expressões “Mais cuidado para quem mais precisa” e “Trabalho que vira resultado para a população”, além das hashtags #DrLuisdoHospital e #DeputadoEstadual.
