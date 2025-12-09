Dr. Fernando Máximo destina emenda para implantação de Implanon em Cujubim

Publicada em 09/12/2025 às 08h20
O deputado federal Dr. Fernando Máximo destina R$ 200 mil para a implantação de Implanon pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A substância é o etonogestrel, um tipo de anticoncepcional implantado no subcutâneo da mulher, que tem duração de até três anos, dispensando o uso contínuo de outros métodos contraceptivos.
O congressista acompanhou a aplicação de emendas parlamentares destinadas à saúde pública do município, em atendimento a uma reivindicação do vereador Professor Haroldo.
“Estou embevecido por retornar a Cujubim, pois me sinto duplamente orgulhoso: primeiro, por ver um dos nossos alunos atuando aqui; e segundo, por saber que os recursos destinados têm contribuído, de modo geral, para a saúde pública do município”, afirmou Dr. Fernando Máximo, referindo-se ao cirurgião-geral e urologista Dr. Diego Escobar.
Durante a visita, o deputado ouviu o relato de quatro mulheres que utilizaram o Implanon. Segundo Bruna, “cada mulher tem um jeito de se adaptar, e aquela menstruação excessiva, enjoada, foi embora, graças a Deus”. Aline também compartilhou sua experiência: “depois que implantei o Implanon, mudou completamente a minha vida”, afirmou.
Já Bel classificou o medicamento como “nota mil”, enquanto Cleuza destacou: “é maravilhoso porque regula, diminui as cólicas e também o fluxo intenso”.
O vereador Professor Haroldo ressaltou a importância de um trabalho harmônico entre os poderes federal e municipal para assegurar recursos que reforcem o orçamento da administração pública. “Essa emenda é importante, e é muito bom ver políticos investindo, de fato, em pessoas do município”, destacou.
A secretária municipal de Saúde, Sandra Costalonga, afirmou que os recursos já chegaram aos cofres de Cujubim e serão aplicados no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à área da saúde, conforme indicação do parlamentar. “Quero agradecer ao deputado Dr. Fernando Máximo, pois cada um tem sua responsabilidade na vida, e é essencial cuidar da saúde”, analisou a gestora.
O deputado estadual Pedro Fernandes também acompanhou a visita e afirmou sentir orgulho por ver um parlamentar federal direcionando recursos ao município de Cujubim.
