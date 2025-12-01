Desempenho da natação leva Rondônia ao pódio oito vezes nas Paralimpíadas Escolares 2025

Publicada em 01/12/2025 às 11h11
A natação rondoniense encerrou a participação nas Paralimpíadas Escolares 2025 com conquistas significativas, somando oito medalhas durante as competições realizadas de 17 a 28 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo. Representando Porto Velho e Vilhena, os atletas Yann Aguiar e Orlando Gonzaga se destacaram entre competidores de todo o país, fortalecendo a presença de Rondônia no cenário paralímpico escolar.
Com 17 anos, o estudante do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), Yann Aguiar, garantiu cinco medalhas:
Ouro nos 200 metros medley;
Prata nos 100 metros costas;
Prata nos 100 metros livre;
Prata nos 400 metros livre; e
Bronze nos 50 metros livre.
Orlando Gonzaga, também com 17 anos, aluno de um colégio particular de Vilhena, conquistou três medalhas, sendo:
Ouro nos 50 metros costas;
Prata nos 100 metros livre; e
Prata nos 50 metros livre.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados reforçam o compromisso do estado com o desenvolvimento esportivo. “A participação dos nossos atletas demonstra o quanto o esporte transforma vidas, amplia oportunidades e projeta Rondônia nacionalmente. Eles são motivo de orgulho e mostram a força do trabalho realizado nas nossas escolas”, salientou.
Yann Aguiar celebrou o desempenho e relembrou o início da trajetória. “Comecei na natação aos 12 anos por recomendação médica, por causa de uma luxação no quadril. Era o único esporte sem impacto que eu poderia praticar e segui nesse caminho. Hoje, já passei de 100 medalhas e cada prova é parte dessa evolução”, disse.
Pai de Orlando relatou como a jornada esportiva do filho mudou sua própria vida profissional
Com reconhecimento crescente, o estudante do Ifro foi pré-selecionado pela terceira vez para o Camping Escolar Nacional do Comitê Paralímpico do Brasil (CPB), programa que oferece uma semana de treinamento especializado no Centro Paralímpico de São Paulo. Entre suas marcas importantes também estão o 4º lugar na seletiva de Paris e a posição entre os seis melhores atletas do país nos 400 metros livre.
MUDANÇA DE VIDA
Orlando Gonzaga, competindo na categoria de deficiência física, também segue em ascensão e reforça o protagonismo da natação rondoniense em competições nacionais.
O pai do estudante, Marcelo Gonzaga, relatou como a jornada esportiva do filho mudou sua própria vida profissional. “Eu era professor de história, mas decidi estudar educação física para acompanhar e treinar meu filho da melhor forma possível. Hoje atuo como técnico dele e ver o que ele conquistou aqui é uma alegria imensa para todos nós”, destacou.
