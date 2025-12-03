Deputado Thiago Flores destaca importância da audiência sobre a desestatização da Hidrovia do Madeira e cobra transparência

Publicada em 03/12/2025 às 16h14
PORTO VELHO (RO) - O deputado federal Thiago Flores (Republicanos) participou, nesta terça-feira (02/12), da audiência pública que discutiu a desestatização da Hidrovia do Rio Madeira, realizada em Brasília. A reunião, proposta por ele em conjunto com a deputada Sílvia Cristina (PP), reuniu autoridades, representantes do setor produtivo e interessados no tema.
Em suas redes sociais, Flores destacou que o debate é fundamental para o desenvolvimento de Rondônia e de toda a região Norte. Segundo o parlamentar, a hidrovia tem papel estratégico no escoamento da produção agrícola, no transporte de insumos e no abastecimento de diversos municípios. “Sua modernização pode gerar emprego, garantir trafegabilidade durante o ano todo e fortalecer toda a cadeia produtiva”, afirmou.
O deputado reforçou ainda que qualquer mudança na gestão da hidrovia precisa ser conduzida com transparência e com a participação direta da população. Ele defendeu que direitos de produtores, ribeirinhos, pescadores e moradores tradicionais devem ser preservados em qualquer etapa do processo. “Vamos garantir que o Rio Madeira continue servindo ao povo — com responsabilidade, justiça e planejamento”, enfatizou.
Comparação com a concessão da BR-364
Durante sua fala na audiência, Thiago Flores lembrou o episódio recente da concessão da BR-364, quando a bancada federal foi apenas comunicada sobre o modelo adotado, sem espaço para diálogo prévio. O deputado chamou atenção para o risco de repetir a falta de transparência no caso da hidrovia.
“A gente, como gato escaldado, tem medo de água fria”, disse Flores, ao explicar que no processo da BR-364 foram dadas garantias sobre os preços a serem cobrados, supostamente proporcionais aos investimentos da concessionária vencedora. Entretanto, segundo ele, há preocupação de que as tarifas comecem mais altas do que o prometido, já que placas de sinalização recentemente instaladas ainda estão cobertas, em fase de implementação.
“O nosso receio é saber se será cumprido o que foi dito — valores menores que cresceriam conforme os investimentos — ou se já começará tudo muito alto. É justamente para evitar essa incerteza que realizamos essa audiência”, completou.
Thiago Flores reforçou que seguirá acompanhando todos os desdobramentos da desestatização da Hidrovia do Madeira e garantiu que continuará cobrando diálogo aberto e responsabilidade na condução do processo.
