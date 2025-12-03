Deputado Pedro Fernandes acompanha Dia da Alegria em Buritis e destaca ações voltadas às famílias

Publicada em 03/12/2025 às 09h45
O município de Buritis recebeu no último sábado o Dia da Alegria, encerrando com chave de ouro mais uma etapa do projeto de recreação e integração comunitária voltado a crianças e famílias. A programação reuniu moradores em um dia de muitas brincadeiras, diversão e momentos de convivência em um ambiente preparado para acolher a comunidade.
Para o deputado estadual Pedro Fernandes, iniciativas como o Dia da Alegria fortalecem os vínculos familiares e aproximam o poder público da população. Segundo o parlamentar, “levar lazer e cuidado às crianças é uma forma concreta de valorizar a infância e fortalecer nossas comunidades”.
A realização do evento contou com o apoio do Governo de Rondônia, por meio da Sejucel, do prefeito Valtair Fritz, da Assembleia de Deus Sede e do vereador Adriano Almeida, que teve participação fundamental na mobilização da comunidade e no alinhamento das ações locais para garantir o sucesso da iniciativa.
Com mais esta edição do Dia da Alegria, o deputado Pedro Fernandes reafirma o compromisso do mandato com projetos que promovem bem-estar, inclusão e qualidade de vida para as famílias de Buritis e de todo o estado.
