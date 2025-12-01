Deputado Lúcio Mosquini anuncia liberação de R$ 4 milhões para investimentos em Jaru

Publicada em 01/12/2025 às 14h57
PORTO VELHO (RO) - O deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) confirmou, por meio de suas redes sociais, a liberação de R$ 4 milhões destinados ao município de Jaru, investimento que já se encontra disponível na conta da prefeitura. Os recursos serão aplicados em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento local, como saúde pública, infraestrutura urbana e ampliação de serviços voltados à população.
Segundo o parlamentar, o repasse contempla ações amplas e distribuídas em diferentes frentes. Entre as aplicações previstas estão melhorias no centro comercial urbano, revitalização de praças públicas, investimentos na área da saúde — incluindo a disponibilização do contraceptivo Implanon, método de implante subdérmico para mulheres —, além de obras de asfaltamento e infraestrutura.
Mosquini comemorou o avanço e ressaltou que o trabalho permanece contínuo em benefício do município:
“Boa notícia para Jaru! Conseguimos liberar R$ 4 milhões, já disponíveis na conta da prefeitura, para fortalecer a saúde, melhorar a infraestrutura e impulsionar vários serviços importantes. O trabalho continua — sempre ao lado de quem mais precisa!”, afirmou.
Em vídeo publicado, o deputado reforçou a confirmação dos recursos:
“Acabei de receber aqui no celular uma boa notícia pra Jaru. Os R$ 4 milhões que nós destinamos já estão na conta. Tem dinheiro pro centro comercial urbano, tem dinheiro pra praça, tem dinheiro pro Implanon, tem dinheiro pra saúde, tem dinheiro pra asfalto. Notícia boa pra já.”
