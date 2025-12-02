Deputado Laerte Gomes garante trator para a Associação dos Pequenos Agricultores Bom Futuro

Publicada em 02/12/2025 às 10h20
Segundo Laerte, o valor já está empenhado (Foto: Arquivo I Secom ALE/RO)
Na segunda-feira (1º), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) anunciou o empenho de R$ 248 mil para a Associação dos Pequenos Agricultores Bom Futuro, que fica em Seringueiras. Esse valor será usado na aquisição de um trator agrícola, o que vai ajudar bastante a fortalecer a produção na região.
Implemento agrícola será adquirido por meio de emenda do deputado Laerte Gomes (Foto: Arquivo I Secom ALE/RO)
O recurso foi destinado por meio de uma emenda parlamentar, de autoria do deputado, atendendo ao pedido da vereadora Solange, que tem realizado um trabalho importante junto aos pequenos produtores da região. Segundo Laerte, o valor já está empenhado.
A chegada de um trator agrícola moderno pode fazer uma grande diferença para os pequenos agricultores. Esse equipamento não só torna o trabalho mais eficiente, mas também permitirá que os agricultores realizem suas tarefas de forma mais rápida e segura.
Com o novo trator, a Associação Bom Futuro vai conseguir melhorar suas colheitas e ampliar suas atividades, contribuindo para a sustentabilidade e o fortalecimento da comunidade.
O investimento feito por Laerte Gomes vai além de modernizar as técnicas agrícolas. A aquisição do trator também vai trazer benefícios sociais importantes, pois vai melhorar as condições de trabalho e aumentar a renda dos agricultores da região. Além disso, a associação poderá atrair novos membros, ajudando a fortalecer a competitividade e o espírito comunitário.
"Esse tipo de iniciativa é muito importante para valorizar a agricultura familiar e preservar as tradições locais. Ela garante que os pequenos agricultores tenham os recursos necessários para crescer e se manter em um mercado que fica cada vez mais competitivo. Continuamos firmes, fazendo investimentos que fortalecem a agricultura familiar e ajudam a promover o crescimento do nosso povo", acrescentou Laerte.
