Deputado Edevaldo Neves parabeniza atleta Ângelo Rafael por título sul-americano de Jiu-Jitsu
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 01/12/2025 às 11h47
O deputado Edevaldo Neves registrou que está em Rondônia e divulgou uma manifestação na qual parabeniza o policial penal e atleta Ângelo Rafael pela conquista de Tri Campeão Sul-Americano de Jiu-Jitsu em disputa realizada em São Paulo.

Na mensagem, ele afirmou que o resultado “reflete dedicação, disciplina e muita determinação”.

O parlamentar declarou sentir-se “honrado em apoiar talentos que elevam o nome de Rondônia e representam nossa categoria com tanta responsabilidade”. Segundo ele, “a trajetória do Ângelo, conciliando a rotina de servidor com o esporte, é inspiradora e merece todo o reconhecimento”.

Neves encerrou a manifestação com a frase: “Parabéns, Ângelo! Que Deus continue abençoando seus passos e que venham ainda mais conquistas”.

