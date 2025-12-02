Deputado Dr. Luís do Hospital garante R$ 600 mil para reforçar atendimento na APAE de Jaru

Publicada em 02/12/2025 às 08h00
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Jaru já recebeu o recurso de R$ 600 mil destinado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Dr. Luís do Hospital. O valor será utilizado para ampliar a equipe multidisciplinar da instituição, viabilizando a contratação de terapeutas ocupacionais, médicos, fisioterapeutas, psicólogos e fonoaudiólogos.
O investimento atende a uma solicitação da presidente da Câmara de Jaru, vereadora Tatiane da Saúde, que acompanha de perto a realidade das famílias atendidas e buscou apoio para ampliar os serviços. “Obrigada, deputado Dr. Luís, pelo carinho e comprometimento com nossas famílias atípicas. Que Deus o abençoe grandemente”, declarou Tatiane.
Para o deputado Dr. Luís do Hospital, o repasse permitirá avanços importantes na assistência oferecida às crianças, jovens e adultos que dependem de acompanhamento especializado. “É gratificante contribuir com o trabalho essencial desenvolvido pela APAE. A chegada de novos profissionais fortalece as terapias e garante mais qualidade de vida aos assistidos e suas famílias”, afirmou.
A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar, que preside a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), em apoiar instituições que desempenham papel social estratégico e ampliam o atendimento especializado no interior do estado.
