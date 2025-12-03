Deputado Alex Redano relata demandas de produtores de leite de Rondônia

Publicada em 03/12/2025 às 15h49
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) informou que esteve reunido com produtores de leite de Rondônia e descreveu a situação apresentada pelo grupo. Segundo o parlamentar, ele pôde observar “de perto a gravidade da situação”.
Redano relatou que, conforme as manifestações recebidas, os valores pagos pelos laticínios estariam inferiores aos custos da atividade, resultando em prejuízos e abandono da produção por algumas famílias.
Durante a visita, o deputado afirmou que irá questionar o Conseleite sobre os valores praticados e sobre a composição do conselho.
Ele declarou ainda que pretende solicitar a criação de uma barreira tributária para a entrada de derivados de leite, com ênfase no leite em pó, além de estudar a possibilidade de instaurar uma CPI para investigar incentivos fiscais concedidos aos laticínios e os preços aplicados.
O parlamentar mencionou que mais de 26 mil famílias dependem da cadeia produtiva do leite no estado. Ele declarou: “Como deputado e presidente da Assembleia, estou ao lado dos produtores para buscarmos uma solução urgente”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!