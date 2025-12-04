Publicada em 04/12/2025 às 10h30
Deputada Sílvia Cristina reforça que produtores rurais precisam ser respeitados, durante encontro com presidente do STF
Ela e outros parlamentares se reuniram com o ministro Edson Fachin, solicitando que o STF suspenda a decisão de retirar famílias de áreas documentadas
A deputada federal Sílvia Cristina participou na noite desta quarta-feira (3), em Brasília, de uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, junto com outros parlamentares, tratando da retirada de produtores rurais de áreas tituladas e documentadas em Rondônia.
“Mostramos ao ministro que os produtores rurais estão sendo injustiçados e que a decisão de retirar as famílias de suas áreas tituladas pelo Incra e documentadas, causa insegurança jurídica e causa prejuízos a trabalhadores honestos, que dedicaram suas vidas à produção no campo”, disse a deputada.
Do encontro, participaram os senadores Damares Alves, Confúcio Moura e Marcos Rogério, além do deputado federal Lúcio Mosquini. O produtor rural Marcelo Lucas também participou, a convite da deputada Sílvia. “Deixamos claro ao ministro que os produtores rurais não são invasores, pelo contrário, são trabalhadores documentados e que deveriam ser amparados pela lei e pelo Estado brasileiro. Mas, infelizmente, muitos deles estão sendo tratados de forma desrespeitosa”.
O ministro Edson Fachin se mostrou sensível ao nosso pleito e essa reunião pode mudar os rumos da retirada de famílias de suas áreas. Hoje, em regiões como Alvorada do Oeste e o distrito de Tarilândia, entre outras, produtores rurais estão aterrorizados. Muitos já foram retirados de suas áreas e outros estão com ameaça de retirada, o que é inaceitável e esperamos que não ocorram mais retiradas”, completou a deputada.
Casa Civil
Mais cedo, acompanhada do produtor rural Marcelo Lucas, Sílvia Cristina esteve na Casa Civil do Governo Federal, se reunindo com a secretária adjunta de articulação, Janini Ginani, para também tratar da questão da retirada de produtores rurais de áreas documentadas em Rondônia.
“A representante da Casa Civil nos informou que os produtores não sofrerão mais injustiças e que o Governo, através do Incra e da Funai, articulam um acordo que ponha fim ao impasse, já que existe uma sobreposição de áreas pelos dois órgãos, já reconhecida. Esperamos avançar e por fim a essa inquietação que aflige famílias do campo em Rondônia”, finalizou Sílvia.
