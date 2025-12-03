Deputada Ieda Chaves faz reconhecimento à força feminina que impulsiona Rondônia

Publicada em 03/12/2025 às 08h20
Deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
Títulos honoríficos de Cidadãs do Estado de Rondônia e Medalhas do Mérito Legislativo foram entregues na última segunda-feira (1º) a mulheres que, de um jeito ou de outro, vêm deixando uma marca profunda no desenvolvimento de Rondônia. As homenagens nasceram do Requerimento 3267/2025, apresentado e aprovado em Plenário por iniciativa da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil).
Durando as homenagens no plenário da Assembleia Legislativa de Rondonia (Alero) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
De acordo com a parlamentar, a cerimônia foi um momento de honra e por um motivo claro. “É hora de reconhecer quem realmente faz a diferença. O crescimento de Rondônia, este Estado que valorizamos tanto, não aconteceu por acaso. Foi fruto de muito esforço e, na maior parte das vezes, esse trabalho que impulsiona o nosso desenvolvimento veio de vocês que hoje são homenageadas. Nada mais justo que o Estado reconheça isso, pessoas de diversos lugares e que representam vários setores”, disse ao fazer uso da palavra.
Títulos Honoríficos de Cidadãs do Estado de Rondônia (Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
Em seguida, Ieda Chaves lembrou que a sessão solene pleiteada não foi apenas um ‘compromisso na agenda’, pois era o momento de destacar o que toda a sociedade já sabe: “o mérito de quem trabalha, constrói, transforma Rondônia todos os dias. Como proponente desta homenagem, pude acompanhar de perto o impacto real que cada uma de vocês fez e continua fazendo”, prosseguiu.
Contribuição e entrega no que faz
Logo depois, a secretária adjunta da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Jaqueline Oliveira, fez um relato que tocou as pessoas presentes. Falou com a voz embargada sobre a trajetória, trazendo à memória momentos de luta e entrega que só quem vive o serviço público de perto entende. “Nós damos conta e nós trabalhamos e nos entregamos ao trabalho muitas vezes mais do que deveríamos, mas tudo que nós fazemos é com muito amor, é com muita paixão”, disse.
Papel mais ativo dos homens junto às mulheres
O Ouvidor-Geral do Estado, Erasmo Meirelles Issá, seguiu por outro caminho, mas com a mesma sensibilidade e utilizou seu discurso para pedir um papel mais ativo dos homens na defesa e valorização feminina. Ele destacou a importância da solenidade para "homenagear mulheres que se destacaram tanto no âmbito privado, no âmbito público, mas principalmente para que realmente os homens tenham a percepção, não só a percepção, mas valorizem e defendam as mulheres".
Issá ressaltou a dupla jornada feminina e o sacrifício pessoal, lembrando de sua mãe e esposa: "Sinto que elas estão sendo aqui homenageadas exatamente porque, como tantas outras mulheres, labutam diuturnamente com três, quatro, cinco expedientes, muitas vezes chorando escondido, né? Muitas vezes deixando de comer, de se alimentar, para poder alimentar melhor o filho. (...) Homens saiam dessa área de conforto de apenas observar e aplaudir o sucesso das mulheres e realmente passemos a agir para defendê-las efetivamente".
“Lugar de mulher é onde ela quiser”
A procuradora de Justiça do Ministério Público de Rondônia (MPRO), Andréa Luciana Damacena Ferreira, reforçou a importância das mulheres que receberam o título de Cidadãs Honorárias. Segundo ela, são trajetórias erguidas ao longo de décadas, marcadas por trabalho e esperança. Andréa repetiu algo que hoje ecoa em tantos espaços: “lugar de mulher é onde ela quiser”.
Além disso, defendeu igualdade de oportunidades e lembrou que a jornada doméstica ainda é injustamente dividida. “As mulheres estão ocupando espaços, não pela beleza ou feminilidade, mas pelo profissionalismo, pela competência”, disse com a segurança de quem entende do assunto.
Competência, liderança e presença a vida toda
Mais tarde, durante a solenidade, o titular da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), Marcos Castelo Branco Alves, trouxe uma reflexão que arrancou a concordância do público. Ele frisou que o reconhecimento feminino deve vir da competência, da liderança, da formação. “Longe de mim reduzir as mulheres à beleza física, de jeito algum. Um mundo belo é um mundo em que temos igualdade. É um mundo em que temos equidade. Tudo isso baseado na beleza da competência, na beleza da liderança, na beleza da capacitação profissional e na beleza da formação”, contribuiu.
O secretário adjunto da Secretaria de Finanças de Rondônia (Sefin/RO), Franco Maegaki, também pontuou algo que muita gente já percebeu, mas raramente é dito em voz alta: a presença feminina acompanha a vida inteira. “A atuação da mulher começa lá quando nós somos gerados e segue para sempre, porque mulher é 24 horas de plantão”. Fez ainda um reconhecimento às servidoras e representantes de entidades sociais e destacou o impacto do trabalho voluntário silencioso que tanta gente realiza pelo estado.
Trajetórias que importam
A vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), Vanessa Michele Esber, fez questão de lembrar o início da caminhada política de Ieda Chaves, quando muitos ainda duvidavam de sua presença na vida pública. “Hoje ela brilha como defensora das mulheres, dos animais e de tudo que é melhor na sociedade”. Acrescentou ainda que “homenagear mulheres é mais que simbólico, é um compromisso. É a afirmação de que trajetórias femininas importam”.
Elegância e coragem
Já a ex-secretária de Educação, Ana Passini, que também se dirigiu às homenageadas e elogiou a iniciativa da solenidade. Reconheceu a força das mulheres no serviço público e fez um tributo à própria deputada proponente da sessão solene. “Vai muito além da imagem elegante”. Passini lembrou ainda que “a luta feminina nunca começou com aplausos. “A luta dessas mulheres começa com os desafios do dia a dia”, disse, mencionando a coragem daquelas que queimaram sutiãs no passado para abrir caminhos que antes pareciam impossíveis.
Abertura de portas
A presidente da Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia (AMA-RO), Nilza Maria Ferreira, falou de maneira simples e sincera, destacando o apoio que recebeu de Ieda Chaves. Ela disse que a deputada “abriu portas”, ofereceu diálogo e demonstrou compromisso real com as famílias atendidas. Nilza também agradeceu ao governador Marcos Rocha pela atenção às demandas da entidade.
Ela destacou a relevância do Terceiro Setor para o fortalecimento das políticas sociais no Estado e afirmou sentir orgulho da equipe que mantém as atividades da AMA-RO. Para Nilza, “a união das mulheres fez a diferença e que venham as pessoas com essa mente aberta, que venham pessoas que acreditem e tem sido decisiva para ampliar o alcance das ações voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade”.
Para encerrar, Júlia Sânia Miranda, servidora aposentada do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) e empresária, falou sobre o orgulho de participar da solenidade. Ela comentou que as pessoas que constroem Rondônia, inspiram, motivam e abrem caminhos. “Eu fico muito feliz, muito honrada, de fazer parte dessa solenidade. Desejando que o estado siga crescendo, sempre impulsionado por gente que faz a diferença de verdade”.
Lista de Homenageadas
Foto: Thyago Lorentz
