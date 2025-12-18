Delegado Camargo cobra retomada imediata do Pró-Leite e do Funcafé em defesa dos produtores

Publicada em 18/12/2025 às 08h20
A iniciativa foi encaminhada ao chefe do Poder Executivo (Foto: Cleiton Sobral)
O deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) intensificou a cobrança ao governo de Rondônia ao protocolar indicação formal exigindo a retomada imediata do Programa Pró-Leite e do Funcafé, políticas públicas consideradas fundamentais para a sobrevivência da agricultura familiar e para a sustentação das cadeias produtivas do leite e do café no estado.
A iniciativa foi encaminhada ao chefe do Poder Executivo, com cópia à Casa Civil e à Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, e expõe a ausência de respostas concretas do governo diante da crise enfrentada pelos produtores rurais.
No documento, o parlamentar apresenta questionamentos objetivos sobre a inexistência de planejamento técnico, cronograma definido e previsão orçamentária para a reativação dos programas. Delegado Camargo também cobra esclarecimentos sobre quais órgãos serão responsáveis pela execução, quais critérios serão adotados para o atendimento dos produtores, especialmente os agricultores familiares, e quais medidas serão implementadas para evitar a descontinuidade dessas políticas públicas.
A cobrança ocorre após audiência pública que evidenciou a insatisfação e a insegurança vividas pelos produtores de leite em Rondônia. Segundo o deputado, houve consenso de que a interrupção dos programas agravou a perda de renda, desestimulou a permanência no campo e enfraqueceu economias locais fortemente dependentes da produção rural.
Na justificativa da indicação, Delegado Camargo destaca que o Pró-Leite e o Funcafé já demonstraram resultados positivos, como aumento da produção, melhoria da qualidade dos produtos e valorização do pequeno produtor. Para ele, ignorar essa experiência bem-sucedida significa aprofundar desigualdades regionais e comprometer o desenvolvimento econômico do estado.
À frente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, o parlamentar tem se destacado pela atuação firme na cobrança por responsabilidade administrativa e efetividade das ações do Executivo. A indicação reforça o uso dos instrumentos legais do Parlamento para exigir transparência, planejamento e respeito ao interesse público, conforme prevê a legislação estadual.
Para Delegado Camargo, a retomada dos programas extrapola a pauta agrícola e representa uma decisão estratégica para Rondônia. “Sem apoio ao produtor, o campo enfraquece, a economia desacelera e quem paga a conta é a população”, afirmou.
Agora, a expectativa recai sobre o posicionamento do governo do estado, que deverá responder se dará encaminhamento efetivo à demanda ou se continuará adiando soluções para o setor produtivo.
