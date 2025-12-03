Copa Estadual KitiJudô acontece neste fim de semana com desafio Capital x Interior

Publicada em 03/12/2025 às 08h34
Jaru será sede neste sábado e domingo, dias 5 e 6 de dezembro, da Copa Estadual KitiJudô, um dos maiores eventos da modalidade em Rondônia. A abertura oficial acontece às 9h da manhã deste sábado, no Ginásio Sebastião Mesquita, com a presença de autoridades do município e do estado, incluindo o secretário estadual do IPEN, Marcelo Santos.
Logo após a cerimônia, começam as primeiras apresentações, iniciando pela categoria especial da APAE e pelos Fraldinhas, formada por crianças de até 6 anos. As disputas seguem durante todo o dia, avançando por todas as categorias até os atletas veteranos.
Um dos destaques da programação será o Desafio por Equipes – Capital x Interior, marcado para sábado e que reunirá judocas de diversas regiões em uma competição de alto nível técnico.
