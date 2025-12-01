Competição retorna ao Rio Madeira após oito anos e encerra a Agrotec 2025

Publicada em 01/12/2025 às 08h54
A manhã deste domingo (30) marcou a volta da Corrida de Voadeiras ao Rio Madeira, dentro da programação da Agrotec - 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar. Após oito anos suspensa, a competição retornou com as baterias classificatórias e o Desafio Rio Madeira Extreme - 10ª Corrida de Voadeiras, reunindo pilotos, equipes e moradores de Porto Velho.
Entre os participantes estava o pescador Alexandre Silva da Cruz, 36 anos, que pilotou uma voadeira de motor 40 HP. “Estamos animados. Fazia oito anos que não tinha essa competição. Participo pela segunda vez. Agradeço à Prefeitura e espero que continue, porque já faz parte da tradição”.
As baterias envolveram voadeiras de 15 HP e 40 HP, rabetas de 7 HP a 13 HP e Jet Skis na modalidade Slalom. A supervisão foi coordenada por Richardson Veiga, servidor da Semagric. “São duas bóias no rio, uma de largada e outra de chegada. Registramos sempre os três primeiros. A fiscalização garante que tudo ocorra dentro das regras”.
As baterias envolveram voadeiras, rabetas e Jet Skis
Um dos competidores que mais se destacou foi Raimundo Soares Alves, ribeirinho que trabalha com pescaria e transporte de passageiros. Ele foi campeão em três modalidades: Canoa Remo, Rabeta 7 HP e Voadeira 15 HP. “Fazia mais de 8 anos que não tinha essa corrida no Rio Madeira. Para nós, que moramos na área ribeirinha, isso incentiva muito. Competi em três categorias e fico satisfeito por ter vencido. Se Deus quiser, estarei na próxima edição”.
O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rodrigo Ribeiro, avaliou a competição como um momento importante da feira. “Recebemos feedbacks positivos dos feirantes e dos visitantes. Mesmo com chuva, a Agrotec 2025 já é um sucesso”.
O prefeito Léo Moraes também falou sobre a retomada. “Trazer de volta a corrida de voadeiras é fortalecer nossa relação com o Rio Madeira. É um evento que mobiliza famílias, pilotos e comunidades ribeirinhas. Queremos que essa disputa volte para o calendário da cidade e continue crescendo com segurança e organização”.
CLASSIFICAÇÃO
A classificação final contou com disputas nas categorias Canoa, Rabeta, Voadeira, Jet Ski e Caiaque. Cada modalidade premiou os primeiros colocados conforme o regulamento da competição, respeitando tempo de chegada e execução do percurso.
CLASSIFICAÇÃO FINAL - 10ª CORRIDA DE VOADEIRAS 2025
CANOA DE MADEIRA
1º - Raimundo Soares Alves - R$ 500
1º - Artemiza dos Santos de Sá - R$ 500
RABETA 7 HP
1º - Raimundo Soares Alves - Motor com rabeta 7 HP
RABETA 13 HP
1º - Francisco Rodrigues - Motor com rabeta 13 HP
2º - Lucas Lobato dos Santos - 4 rodízios Pitbull + copo + isca
3º - Edilson Nunes Ferreira - Jogo de chave
VOADEIRA 15 HP
1º - Ericles Rodrigues de Souza - R$ 1.000
2º - Raimundo Soares Alves - R$ 500
3º - Sileno Gonçalves dos Santos - Fogão de pesca
VOADEIRA 40 HP
1º - Anderson Marcos Batista - R$ 1.000
2º - Lucas Paes Ferreira - R$ 500
3º - Francisco de Assis Passos - Fogão alta pressão
4º - Wesley Lima Perreira - Barraca
5º - Alexandre Silva da Cruz - Sombreiro
JET SKI - Slalom
1º - Leonardo Ribeiro - Bóia Banana Bolt
2º - Maurício Souza - Colete salva-vidas
3º - Francileido Santos - Voucher de pescaria
4º - Paulo Adriano Aguiar - Brinde Bingol Motos
5º - Rodrigo Francisco de Queiroz - Revisão geral
CAIAQUE - Masculino
1º - Carlos Alberto M. de Andrade Jr - R$ 1.000
2º - Almir Uchoa - R$ 500
3º - Sulivan Ribeiro Queiroz - Brinde + vara de pescar
CAIAQUE - Feminino
1º - Andrea Ferreira da Silva - R$ 1.000
2º - Auria de Souza Medeiros - R$ 500
3º - Rosana Nogueira Lopes - Brinde + vara de pescar
A Agrotec 2025 é realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric, com apoio da Semtel, Funcultural, ADPVH e SMCL, reunindo ações que valorizam a produção rural, o esporte náutico e a participação da comunidade.
