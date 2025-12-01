“Com topless e natureza”: Angélica celebra 52 anos nos Lençóis Maranhenses

Publicada em 01/12/2025 às 10h39
Angélica escolheu o cenário dos Lençóis Maranhenses para marcar seus 52 anos neste domingo (30). Ao lado do marido, Luciano Huck, a apresentadora celebrou a data em Atins, aproveitando dias de descanso, natureza e momentos íntimos à beira da areia — inclusive com direito a topless e um pequeno bolo improvisado.
Nas redes sociais, ela compartilhou registros da viagem e agradeceu pela experiência. “Dias felizes celebrando a vida, enquanto a natureza me presenteia com paz, beleza e alegria”, escreveu. Angélica também destacou a energia do local e o carinho dos moradores: “Atins… que lugar mágico, cheio de energia boa e seu povo tão amoroso. Obrigada, Lençóis Maranhenses, e a todos que fizeram esses dias do meu aniversário tão especiais. E, principalmente, ao meu amor @lucianohuck”.
A publicação, feita na tarde de domingo, rapidamente viralizou e ultrapassou 150 mil curtidas em poucas horas.
Amigos e colegas de carreira, entre eles Astrid Fontenelle, Carolina Dieckmann e Tatá Werneck, deixaram mensagens de carinho celebrando a data e a alegria da apresentadora.
