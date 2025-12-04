Colorado do Oeste recebe ambulância UTI com recurso de R$ 450 mil destinado pelo deputado Ezequiel Neiva

Publicada em 04/12/2025 às 08h30
A saúde pública de Colorado do Oeste acaba de ganhar um importante reforço com a chegada de uma nova ambulância tipo UTI, totalmente equipada para atendimentos de alta complexidade. O veículo foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 450 mil, destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), reafirmando o compromisso com a melhoria da estrutura de saúde nos municípios rondonienses.
Novo veículo conta com equipamentos modernos (Foto: Nilson Nascimento)
A solicitação da ambulância foi feita pelos vereadores Fabão, Buzanello e Gilmar da Obra, que, em conjunto com a gestão municipal, vêm atuando para fortalecer a rede de atendimento e garantir mais segurança à população. O novo veículo conta com equipamentos modernos, permitindo a realização de procedimentos de emergência ainda durante o transporte do paciente até unidades de referência.
Segundo as lideranças locais, a chegada da ambulância representa um avanço significativo para Colorado, especialmente diante da demanda crescente por atendimentos de urgência e emergência.
“É uma conquista que vai salvar vidas e oferecer um atendimento mais digno à nossa população”, destacaram. Com mais esse reforço, Colorado do Oeste passa a contar com melhores condições de resposta em situações de emergência, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais qualidade, agilidade e segurança para a população.
O investimento em Colorado faz parte de um amplo pacote de ações na área da saúde viabilizado pelo deputado Ezequiel Neiva somente neste ano. Além dessa ambulância, também já foram destinadas ambulâncias para os municípios de Chupinguaia, Nova Mamoré, Machadinho d’Oeste e para a região da Ponta do Abunã, além da entrega de um micro-ônibus para atender os serviços de saúde em Cabixi.
