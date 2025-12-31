Colisão entre motos deixa um morto e outro gravemente ferido na zona leste

Publicada em 31/12/2025 às 09h45
Na tarde desta terça-feira (30), um gravíssimo acidente ceifou a vida de um motociclista identificado como Diego, de 37 anos e deixou outro piloto, não identificado, bastante ferido. A colisão aconteceu na Rua Beira Sul com Rua Henrique Valente, Bairro Três Marias, setor leste da capital.
Diego pilotava motocicleta, quando por motivo não informado, acabou colidindo violentamente com o outro motociclista, que seguia em sentido contrário. Devido ao fortíssimo impacto, ambos os motociclistas sofreram vários ferimentos. Diego ficou em estado de saúde mais grave.
Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) rapidamente chegaram ao local e foi necessário intubar Diego, que foi encaminhado às pressas ao Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, para também onde foi socorrido o outro ferido.
Infelizmente, Diego acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde. O outro envolvido permanece internado.
A ocorrência foi registrada por policiais militares do Batalhão de Trânsito.
