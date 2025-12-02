Cássio Gois entrega barracão e fortalece agricultura familiar em Nova Brasilândia

Publicada em 02/12/2025 às 09h00
O município de Nova Brasilândia do Oeste celebrou, no último sábado(29), mais uma grande conquista para o setor produtivo. A Associação Nova Conquista, localizada no Setor Chacareiro Seisinha, recebeu oficialmente um novo barracão, fruto de um investimento superior a R$ 200 mil, destinado pelo deputado estadual Cássio Gois, atendendo ao pedido do presidente da Câmara, vereador Jotinha.
A nova estrutura representa mais dignidade, organização e melhores condições de trabalho para as famílias que vivem da agricultura, fortalecendo diretamente a produção rural e impulsionando o desenvolvimento local.
Durante a cerimônia, o presidente da associação, Ivo Mattias, agradeceu o empenho do parlamentar e do vereador Jotinha para que o projeto se tornasse realidade.
“Esse barracão era um sonho antigo das famílias aqui do setor. Hoje, graças ao deputado Cássio Gois e ao nosso vereador Jotinha, nós estamos recebendo uma estrutura que vai transformar o nosso trabalho e trazer mais dignidade ao produtor rural. Em nome de todos, o nosso muito obrigado”, destacou Ivo.
O secretário de Agricultura, Oseas Antônio, também ressaltou a importância do recurso destinado e o impacto direto na vida das famílias rurais.
“Esse foi um dos melhores investimentos do deputado Cássio Gois aqui no município. Investir no homem do campo sempre traz retorno, porque é daqui que sai o sustento, a produção e a força do nosso povo. A gente só tem a agradecer ao deputado por olhar com tanto carinho para a agricultura”, afirmou Oseas.
Em sua fala, o deputado Cássio Gois destacou que atender ao pedido do vereador Jotinha foi uma prioridade, pois compreende a importância das associações para o desenvolvimento rural.
“Quando o vereador Jotinha nos apresentou essa demanda, eu sabia que precisava ser atendida. Tenho muito orgulho de investir no campo, porque sei da força do produtor rural e da importância que essas estruturas têm para a organização e avanço das famílias. Essa parceria com o vereador já gerou inúmeros investimentos para Nova Brasilândia, e seguimos trabalhando pelos quatro cantos do município”, afirmou o parlamentar.
O prefeito Ginão também participou da entrega e destacou o empenho do deputado nas ações que fortalecem a cidade.
“O deputado Cássio é um parceiro que tem destinado recursos para todas as áreas e para todas as comunidades. Hoje, com esse barracão, quem ganha é a agricultura familiar. É importante ver um mandato que olha para o homem do campo e investe onde realmente faz diferença”, comentou o prefeito.
A entrega do barracão marca mais do que uma obra: representa respeito, reconhecimento e esperança para as famílias do campo. Cada ação como essa reforça a importância de valorizar quem levanta cedo, produz alimento e move a economia do município.
Com trabalho, parceria e compromisso, a agricultura de Nova Brasilândia segue mais forte, e o deputado Cássio Gois reafirma seu papel como defensor do desenvolvimento rural em Rondônia.
Fotos: Italo Narovi
