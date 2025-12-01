JI-PARANÁ

Cassação de Negão do Isaú é mantida: Justiça de Rondônia nega mandado de segurança de ex-presidente da Câmara

Sentença da 1ª Vara Cível afirma regularidade do processo administrativo disciplinar, considera lícito o uso de provas sigilosas autorizadas pela Justiça e rejeita alegações de cerceamento de defesa