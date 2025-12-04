Carla Diaz revela recusa a “Tremembé” e elogia Marina Ruy Barbosa

Publicada em 04/12/2025 às 11h19
Carla Diaz voltou a ser assunto nas redes nos últimos dias, após a estreia de Tremembé, série em que Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen. A comparação entre as duas versões reacendeu o interesse do público, que relembrou a atuação de Carla na trilogia de filmes sobre o caso — mas desta vez a atriz decidiu comentar abertamente sobre o tema.
Em entrevista ao repórter Fofoquito, no Fofocalizando, Carla revelou um detalhe até então desconhecido por muitos: ela recebeu, sim, um convite para voltar ao papel na nova produção. A decisão de recusar veio dela. Segundo a atriz, Tremembé segue por um caminho completamente distinto dos filmes que protagonizou, já que aborda o universo carcerário e não a reconstituição do crime.
Carla explicou que não vê sentido em qualquer rivalidade, justamente por se tratar de projetos independentes. “Não existe comparação possível. Os três filmes foram um trabalho imenso e tiveram alcance mundial. Agora é outra história, outro formato, outro momento”, afirmou. Ela também disse que já havia encerrado seu ciclo como Suzane e queria direcionar a carreira para novos desafios.
A atriz ainda fez questão de elogiar Marina Ruy Barbosa, cujo trabalho vem gerando debates nas redes. “Produções diferentes, épocas diferentes. Todas merecem ser valorizadas. Parabenizo muito a Marina, que é uma artista maravilhosa”, declarou.
Nos comentários da entrevista publicada no Instagram, o público reagiu rapidamente. Enquanto muitos aplaudiram a postura da atriz — “Arrasou na resposta”, disse uma seguidora — outros ressaltaram a qualidade das duas interpretações. Houve quem apontasse preferências pessoais, reforçando que a discussão segue movimentando fãs e curiosos sobre o caso.
