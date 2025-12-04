Caminhonete invade quartel da PM após motorista relatar perseguição

Publicada em 04/12/2025 às 09h00
Na manhã desta quarta-feira (03), por volta das 04h30, um veículo Toyota Hilux derrubou o portão de segurança do quartel da Polícia Militar em São Francisco do Guaporé.
Segundo relato do condutor, ele seguia para uma fazenda onde realizaria aplicação de veneno com drone quando percebeu que estava sendo perseguido por um veículo Hyundai Creta. Temendo pela própria segurança, acelerou para fugir e, durante a manobra, perdeu o controle e acabou colidindo contra o portão.
A guarnição de permanência realizou a abordagem imediata e ouviu o motorista, que afirmou que o medo provocado pela perseguição o fez avançar sobre a estrutura, ocasionando danos.
O veículo suspeito ainda não foi identificado e as circunstâncias do caso estão sendo apuradas. A ocorrência foi registrada para as providências cabíveis, incluindo prejuízos ao patrimônio público.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!