Câmara Municipal parabeniza atletas destaques na Copa Sejucel/Athena de Boxe Olímpico
Publicada em 01/12/2025 às 08h59
A Câmara Municipal de Espigão d’Oeste parabeniza os atletas da Academia Dragões do Norte, que representaram o município com excelência na Copa Sejucel/Athena de Boxe Olímpico, realizada em Porto Velho. A equipe, treinada pelo Sensei Moisés, demonstrou preparo, disciplina e grande potencial esportivo.

Entre os destaques da competição, Otávio Miranda conquistou o título de Campeão na categoria até 60 kg, enquanto Pablo Guilherme garantiu o ouro como Campeão por nocaute na categoria até 90 kg.

O evento também trouxe excelentes resultados para Espigão d’Oeste, com Carlos Daniel ficando vice-campeão-campeão até 67 kg, e Matheus Schuvanz alcançando o título de vice-campeão-campeão até 55 kg.

A Câmara reconhece e celebra o trabalho dos atletas, do Sensei Moisés e de todos que apoiam o desenvolvimento do boxe no município. Espigão d’Oeste se orgulha de cada conquista e reafirma seu incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social.

Por: Assessoria/Legislativa

