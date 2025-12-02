Brazuca atropela o Rondoniense na abertura do estadual feminino

Publicada em 02/12/2025 às 09h32
Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa recebeu a primeira partida do Rondoniense Feminino 2025, a partida foi realizada no último final de semana, em campo Rondoniense e Brazuca, e o time amarelo das meninas do Brazuca não deram chances para o time da zona leste, o placar de 9 a 0 demonstra bem a facilidade encontrada pelo na estrea das equipes na competição.
Na tarde deste domingo ainda pela primeira rodada da competição entram campo sport Genus e Itapuense a partir das 16h no Centro do Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa. Após as partidas da primeira fase, onde todos se enfrentam em jogo únicos, os dois clubes melhores classificados na tabela, que somarem mais pontos fazem a final da competição, que deve ocorrer no final de semana seguinte, dia 13 ou 14 de dezembro.
