Braguin convidado pelo Novo para disputar sucessão estadual, “Mamãe Cheguei” chega a Ji-Paraná, políticos evangélicos “esqueceram” dos templos

Publicada em 02/12/2025 às 14h00
Governador – A lista de nomes em condições de concorrer à sucessão estadual nas Eleições Gerais de 2026, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas, aumenta de forma gradativa, de acordo com a proximidade das convenções partidárias de 20 de julho a 30 de agosto, quando serão definidos os candidatos. Há dias o assunto vem sendo comentado nos bastidores da política, mas já vem ganhando mais espaços com a chegada do final do ano e início de 2026, onde se prioriza a política, tanto na Capital como no Interior. A Polícia Militar (PM) deverá ter um representante na disputa pelo Governo do Estado em outubro do próximo ano e com chances reais de sucesso.
Governador II – O Partido Novo, presidido no Estado pelo vereador de Ariquemes, Lucas Follador, ex-deputado federal, está se organizando e o comandante geral da Polícia Militar (PM) de Rondônia, coronel (Régis Braguin) foi convidado para se filiar ao partido e concorrer ao Governo do Estado nas eleições de outubro do próximo ano. O Noivo está se reestruturando no Estado e, segundo Lucas Follador, ele pretende formatar parcerias e disputar as eleições de 2026 com candidatos na capital e interior do Estado. “Estamos vivendo um momento em que a segurança pública é prioridade absoluta para a população. O coronel Braguin reúne experiência em gestão, firmeza na defesa da lei, espírito de serviço e resultados concretos. Ele tem princípios muito alinhados com o Novo – eficiência na gestão, responsabilidade com o dinheiro público e tolerância zero com corrupção e com o crime organizado”, argumentou Follador, que deverá disputar uma das oito vagas a deputado federal.
Ji-Paraná – Na última semana foi cumprida mais uma etapa do programa Mamãe Cheguei do Governo do Estado, que é desenvolvido pela Secretaria de Estado de Ação Social (SEAS), dirigida pela Primeira Dama, Luana Rocha. Foram distribuídos 53 kits com elementos básicos e essenciais para o recém-nascido, além de um berço com rodas, portátil na ação em Ji-Paraná. “O Mamãe Cheguei vai continuar crescendo e chegando a todos os cantos do Estado, pois o amor que transforma a vida de um bebê é o mesmo amor que transforma Rondônia”, argumentou Luana. Já o governador Marcos Rocha (UB), disse que “o Mamãe Cheguei existe para oferecer um acolhimento digno, com mais tranquilidade, para que as mães possam se concentrar no que realmente importa: o amor e a saúde dos seus bebês”. Para participar do programa é necessária inscrição no Cadastro Único, acompanhamento gestional pelo SUS e apresentar ao CRAS mais próximo da residência documentos de identificação.
Espigão –Este ano foi realizada e, como sempre com muito sucesso, em Espigão do Oeste, o Criança Feliz, já na sua 3ª edição, que tem como organizador Luciano Correa, suplente de vereador. O evento ocorreu no Bairro Cidade Alta. Os eventos anteriores ocorreram nos bairros São José e Jorge Teixeira e, para o próximo está programado para o Residencial Esperança, que promete ser sucesso como os anteriores. Luciano agradeceu os inúmeros amigos e parceiros, colaboradores e apoiadores, que nos ajudaram a garantir “alegria e satisfação com participações de figuras conhecidas como o “Batman”, o “Chapolin”, o “Capitão América”, a “Mulher Maravilha”, a “Chiquinha”, a “Branca de Neve”, além de palhaços que foram fundamentais em levar alegria e descontração aos participantes.
Religiosos – Políticos considerados “bons de votos” em Rondônia e ligados a igreja Assembleia de Deus, não estão orando com regularidade, como em passado recente, quando eram encontrados todos os finais de semana nos templos da capital e do interior. O deputado federal Fernando Máximo (UB), que formata uma candidatura a governador, o vice-prefeito Sérgio Gonçalves (UB), também em busca de espaço para concorrer à sucessão estadual em 2026, e até o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos) há mais de mês não aparecem para cumprirem as ações religiosas. Quem continua firme e forte é o ex-deputado federal Nilton Capixaba, que durante um bom período presidiu o PTB em Rondônia e está afastado da política em razão de inelegibilidade. Como o próximo ano é de eleições de presidente da República a deputado estadual, menos a prefeito, vice e vereador, que ocorreram em 2024, certamente os “convictos” religiosos voltarão à frequentara semanalmente os templos evangélicos de Porto Velho,
Respigo
Hoje (2) um vereador e um assessor da câmara de Monte Negro percorreram vários gabinetes dos deputados (a maioria está no Rio Grande do Sul em encontro da Unale) na Assembleia Legislativa (Ale) com um ofício em mãos solicitando que assessores dos parlamentares abonassem o documento da vinda deles a Porto Velho. O documento era datado de 2 de junho (???), concedendo diárias para os dois (vereador e assessor) se deslocarem a Porto Velho, para tratarem de assuntos de interesse do município +++ Seria importante que os vigilantes, eficientes e atuantes, membros do Ministério Público (MP) checassem o abuso explícito dos “nobres pares”. É o fim da rosca... +++ O deputado estadual Eyder Brasil (PL-PVH) já trabalha a reeleição, mas certamente não concorrerá pelo PL. Segundo pessoas próximas ao parlamentar, ele estaria estudando convites do Podemos e do PSD +++ O Podemos é presidido em Rondônia pelo prefeito de Porto Velho, Leo Moraes. O PSD tem como líder maior o deputado estadual e vice-presidente da Ale-RO, Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná) +++ Há quem afirme que Eyder se filiará ao PSD. Quem viver verá...
Comentários
Seja o primeiro a comentar!