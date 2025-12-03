Betão da barrocharia é executado com vários tiros na zona Leste

Publicada em 03/12/2025 às 08h50
A noite desta terça-feira foi marcada por violência na zona Leste da capital. O comerciante identificado como Hudson, popularmente conhecido como “Betão da Borracharia”, foi brutalmente assassinado com vários disparos de arma de fogo em frente ao próprio estabelecimento, localizado no bairro Planalto.
De acordo com informações apuradas no local, a vítima estava encerrando o expediente quando homens armados chegaram em uma motocicleta. Um dos ocupantes desceu rapidamente e, sem qualquer chance de defesa, efetuou diversos disparos contra Betão, que caiu ainda na calçada da borracharia. Testemunhas relataram que os criminosos fugiram em alta velocidade logo após o ataque.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e rapidamente isolaram a área para preservar a cena do crime. Socorristas do SAMU também estiveram no local, porém apenas puderam constatar o óbito da vítima, que apresentava múltiplas perfurações pelo corpo.
A Delegacia de Homicídios assumiu as investigações e trabalha para identificar a motivação e os autores do crime. Imagens de câmeras de segurança instaladas próximas ao comércio devem auxiliar na elucidação do assassinato.
