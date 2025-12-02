Bando que agrediu e assaltou moto aplicativo é detido em condomínio

Publicada em 02/12/2025 às 09h30
Um adolescente de 17 anos e três homens, de 18 e 26 anos, foram detidos na tarde desta segunda-feira (1º), acusados de assaltar e agredir um trabalhador de moto aplicativo em Porto Velho. A ação ocorreu na região dos residenciais Porto Madero III e VI, no bairro Socialista, zona Leste da capital.
De acordo com as informações apuradas no local, o grupo abordou a vítima no Porto Madero III, onde teria roubado a motocicleta e agredido o trabalhador antes de fugir. A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas imediatamente após o crime.
Durante o patrulhamento, os quatro suspeitos foram encontrados no Porto Madero VI, na Rua Humaitá. A vítima reconheceu todos os envolvidos, e a motocicleta roubada foi recuperada pelos policiais.
O adolescente foi apreendido e os demais conduzidos ao Departamento de Flagrantes, onde ficaram à disposição da Justiça.
