Assembleia Legislativa entrega voto de louvor pelos 50 anos da Assembleia de Deus de Colorado do Oeste

Publicada em 01/12/2025 às 10h39
A Assembleia de Deus de Colorado do Oeste celebrou seu Jubileu de Ouro, marcando 50 anos de atuação religiosa e comunitária no município. Durante a programação especial, o deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) entregou um voto de louvor aprovado pelo Plenário da Assembleia Legislativa, reconhecendo a contribuição histórica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Colorado do Oeste (Ieadcol) para o desenvolvimento social, espiritual e humano da região.
A homenagem foi recebida pelo pastor Oséias Alves, que representou a instituição na solenidade. Ao longo de cinco décadas, a igreja tem participado ativamente da formação da comunidade local, por meio de ações religiosas, sociais e de apoio às famílias.
“A Assembleia de Deus faz parte da história deste município. São 50 anos de dedicação, fé e serviços prestados à população. A igreja tem contribuído de forma significativa para a vida espiritual e também social das famílias. Esta homenagem é um reconhecimento pela trajetória e pelo impacto positivo que a Ieadcol tem construído em Rondônia”, afirmou o parlamentar.
Goebel também parabenizou a liderança pastoral, os membros da igreja e as autoridades que participaram da celebração. Segundo o deputado, a solenidade simboliza não apenas o reconhecimento pelo passado, mas o compromisso com os próximos anos de trabalho e evangelização.
A comemoração do Jubileu de Ouro reuniu pastores, lideranças religiosas e fiéis, reforçando os valores de fé, união e transformação que marcaram a caminhada da Assembleia de Deus nas últimas cinco décadas.
