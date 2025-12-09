Assembleia Legislativa é bi em transparência e recebe Selo Diamante, mulheres reunidas em Vilhena, senador lança pré-candidatura a governador em Ji-Paraná

Publicada em 09/12/2025 às 14h00
Mulheres – Rondônia está entre os dez Estados onde é maior a violência contra as mulheres. No Paraná, o deputado Tito Barichello (UB), apresentou proposta que estabelece diretrizes para facilitar a comercialização e a utilização de spray não letal no Estado. Destaque para o item que reconhece como instrumento de legítima defesa para mulheres o spray de extratos vegetais (de pimenta) com concentração máxima de 20%. A proposta, que tramita nas comissões, sendo aprovada e transformada em Lei permitirá que as jovens e senhoras acima de 18 anos, a garotas de 16 e 17 anos com prévia autorização dos responsáveis possam usufruir do benefício. "É fundamental garantir que a mulher tenha instrumentos de proteção imediata à sua disposição. O spray de extratos vegetais é um meio seguro, não letal e eficaz para que ela possa se defender em situações de risco, sem depender exclusivamente da presença do Estado, que muitas vezes não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo", justificou Barichello. É um bom tema para Rondônia, onde a violência contra as mulheres é elevada e progressiva.
Assembleia – Acesso facilitado às informações atualizadas e de fácil compreensão sobre processos internos, ações diversas garantiram à Assembleia Legislativa (Ale) de Rondônia, a ser premiada pelo segundo ano consecutivo, com o Selo Diamante, do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), ciclo 2025. Participaram da solenidade de entrega do prêmio o Controlador-Geral da Ale-RO, Gustavo Silvério, o Controlador Adjunto Hermes Redano e o Gerente de Gestão e Orçamentária, Financeira e Patrimonial, Zaine Oliveira. Em 2024 a Ale-RO obteve o índice de 95,02% recebendo o Selo Diamante, em 2023 78% (Selo Ouro), e em 2022 83,27 (Selo Prata) e este ano novamente o Selo Diamante. “O resultado, de 99,36%, consolida uma trajetória de crescimento contínuo na qualidade das informações disponibilizadas ao público”, destaca o deputado Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), presidente da Ale-RO.
Mulheres II – No sábado (13) a cidade de Vilhena sediará encontro das mulheres. A presidente estadual do PL Mulher em Rondônia, Sandra Melo esteve na redação do site “Extra de Rondônia”, com sede no município para divulgar o evento que será realizado no Espaço Kids, imediações da Sede da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A organização do aguardado encontro é da presidente municipal do PL Mulher, Dora Leal, que também participa de amplo trabalho social da Igreja Assembleia de Deus. A mobilização do PL no Estado visa ampliar a participação da mulher na política, inclusive, ocupar mais cadeiras na Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Sandra Melo adiantou, que no dia 20, ocorrerá evento do PL em Ji-Paraná.
Pré-candidatura – É da maior importância a informação da presidente regional do PL, Sandra Melo, sobre o futuro político do partido em Rondônia. Se alguém tinha dúvidas sobre os próximos passos visando as Eleições Gerais 2026 do senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, se concorreria à reeleição ou novamente a governador, agora não tem mais dúvidas. Rogério concorreu a governador em 2024 e foi derrotado no segundo turno por Marcos Rocha, presidente estadual do União Brasil, que conseguiu um segundo mandato, apesar de pesquisas apontarem o senador como favorito. Pela informação de Sandra Melo em convite ao encontro regional de Ji-Paraná, no próximo dia 20, Marcos Rogério estará concorrendo às eleições de outubro do próximo ano à sucessão estadual, não a mais uma reeleição ao Senado. Quem viver verá...
Municípios – O Projeto de Transação Tributária, que está sendo analisado na Assembleia Legislativa (Ale), encaminhado pelo Governo do Estado com apoio da Associação dos Municípios de Rondônia-Arom, presidida pelo ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, presidente regional do PSDB, é um avanço histórico para a recuperação de créditos tributários devidos ao Estado e, por força constitucional tem parcela obrigatória destinada aos municípios. Desde 2009 a Arom participava de discussões sobre Modelo de Recuperação Fiscal mobilizando prefeitos com realização de audiências e o projeto chegou ao plenário da Ale-RO e já tem apoio de a maioria dos deputados à espera da aprovação. Os recursos, chegando às prefeituras serão da maior importância para os compromissos futuros dos municípios, pois boa parte sofre situação que se agrava no final do ano. A expectativa é que o projeto esteja na pauta da sessão plenária da tarde de hoje (9). Somente uma empresa deve cerca de R$ 700 milhões...
Respigo
O colega Paulo Andreoli, proprietário do site Rondônia ao Vivo”, foi homenageado na segunda-feira (8) na Assembleia Legislativa (Ale) com o título de Cidadão Honorário de Rondônia em solenidade festiva na Casa do Povo. A homenagem foi proposta pelo deputado Cirone Deiró (UB-Cacoal), aprovada pelos demais colegas e faz justiça a um dos vencedores na difícil missão de bem informar +++ Quem conheceu o Paulo desde a Promove Brindes, sabe da sua luta. Parabéns Paulo, que teve um pai exemplar, o Dr. Francisco Andreoli, odontólogo, que atendia Rondônia e Acre, nas capitais e no interior e, como gostava de política (foi vereador e militante partidário), e visitava com frequência a redação do “Diário da Amazônia”, para falar sobre política com o saudoso Emir Sfair, o Carlos Sperança e o colunista +++ Muitos prefeitos presentes na Assembleia Legislativa desde a manhã, devido a sessão ordinária da tarde (a partir das 15h) na expectativa de votação da transação tributária que poderá ajustar as finanças dos municípios neste final de ano . Existe uma expectativa muito grande para a votação, pois as prefeituras, boa parte com problemas financeiros, teria a disponibilidade de cerca de R$ 700 milhões para fechar o ano com os caixas ajustados.
• Frase do dia – O ditador de Uganda, Idi Amin Dada, no período 1971/79, foi bem explícito em uma frase sobre o que representa o comunismo: “Existe liberdade de expressão, mas não posso garantir liberdade, após a expressão”.
