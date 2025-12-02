Apoio de Cirone Deiró contribui com desenvolvimento do município de Ji-Paraná

Publicada em 02/12/2025 às 11h42
O município de Ji-Paraná foi contemplado com R$1.100,000,00, viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró, para a aquisição de um ônibus rodoviário, para fazer o transporte de pacientes atendidos pela atenção básica de saúde que necessitam de tratamento especializado fora do domicílio. Os recentes recursos assegurados pelo parlamentar, em favor da cidade, incluem também R$300 mil, para a realização das festividades de final de ano e R$99.500,00 para a compra de equipamentos e materiais permanentes para a Creche Cantinho do Céu. “O apoio do deputado Cirone representa avanços concretos para nosso município”, disse o prefeito Affonso Cândido.
De acordo com o prefeito, o ônibus destinado à saúde vai reforçar o transporte de pacientes e garantir mais dignidade no deslocamento de quem precisa de atendimento fora do município. Já os recursos para as festividades, segundo ele, contribuem para manter viva a cultura da região e fortalecer os eventos que movimentam a economia local, enquanto o apoio para a creche, contribui com a melhoria da qualidade do atendimento oferecido na primeira etapa da educação básica.
O prefeito destacou a importância do apoio do deputado, que segundo ele, chega para atender demandas reais do município. “Quando o parlamentar destina recursos com esse foco, quem ganha é a população”, disse Affonso Cândido.
Cirone Deiró disse que ouvir as reivindicações da população, por meio de seus representantes locais, é uma forma eficiente de assegurar recursos que realmente atendam as necessidades das pessoas. “Nossa parceria com o prefeito Affonso Cândido tem o objetivo de contribuir para que o município de Ji-Paraná continue avançando”, disse.
