Andressa Urach contra 25 cristãos: “Me senti quase apedrejada”

Publicada em 03/12/2025 às 11h24
Andressa Urach afirmou ter vivido um dos momentos mais desconfortáveis dos últimos anos durante a gravação de um debate religioso em São Paulo, no fim de semana. A influenciadora contou que se sentiu “quase apedrejada” ao ser confrontada por um grupo de 25 cristãos que, segundo ela, adotaram uma postura de julgamento baseada em sua história e escolhas pessoais.
“Eu já li a Bíblia inteira mais de quatro vezes e, mesmo assim, senti que muitas daquelas pessoas estavam ali como no Velho Testamento, prontas para me apedrejar em praça pública. A forma como me olharam e reagiram às minhas respostas deixava claro que não queriam ouvir, queriam julgar”, disse.
A criadora de conteúdo criticou o que considera hipocrisia dos participantes do debate. “Religiosos se acham santos e não querem que eu fale de Jesus, como se eu não fosse digna! Será que eles não pecam?”, questionou.
Durante o programa, seu passado como garota de programa foi um dos assuntos mais mencionados — algo que, segundo Urach, trouxe lembranças difíceis de sua fase como convertida. “Revivi muitas coisas que pensei que já estavam resolvidas, porque algumas perguntas me transportaram diretamente para a época em que eu vivia sob constantes cobranças sobre comportamento, aparência e escolhas pessoais.”
Ela afirmou ainda que a experiência reacendeu a sensação de vigilância e pressão moral. “Foi impossível não lembrar da sensação de estar sempre tentando me adequar para não ser julgada, algo que voltou com força naquele estúdio.”
