Andreazza: Apoio do deputado Cirone Deiró garante melhoria direta para produtores 

O deputado estadual Cirone Deiró assegurou mais R$ 335.000,00 para o município de Ministro Andreazza. O recurso será utilizado pela Associação de Produtores Rurais Rio Branco (ASPRORIB), na aquisição de uma recolhedora de café. “Quero expressar meu sincero agradecimento ao deputado Cirone, pela atenção e pelo compromisso com a nossa gente, ao atender minha indicação e destinar esse investimento para a ASPRORIB”, disse o vereador Nemias Aquino.
Segundo Nemias, a máquina agrícola representa muito mais do que um equipamento, pois traz modernização, agilidade e melhoria direta na produção, fortalecendo quem gera renda, sustenta a economia local e mantém viva a vocação agrícola da região. “Essa conquista significa mais eficiência, redução de custos e melhores condições de trabalho para nossos produtores e seus familiares”, disse.
Na opinião do vereador, é motivo de alegria e orgulho, contar com a parceria de um parlamentar como Cirone Deiró, que tem demonstrado compromisso real com a agricultura familiar e investido, não apenas no município de Ministro Andreazza, mas em todo o Estado de Rondônia. “A atuação séria e responsável do deputado Cirone mostra o quanto é possível transformar a vida das pessoas, quando existe união de esforços e respeito pelo homem do campo”, afirmou Nemias. O objetivo, segundo ele, “é seguir firme, trabalhando juntos por uma agricultura mais forte e por um futuro melhor para nossa população”.
Entre as ações desenvolvidas por Cirone Deiró, em favor de Ministro Andreazza, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, está a aquisição de maquinário e implementos agrícolas, revitalização de espaços de lazer, aquisição de medicamentos, de ônibus e kits escolares, além de reforma de escolas. O deputado também assegurou recursos para o recapeamento de ruas e o patrolamento e cascalhamento de rodovias.
