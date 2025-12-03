Ana Maria Braga faz revelações íntimas e diverte: “às vezes machuca”

Publicada em 03/12/2025 às 15h54
Ana Maria Braga surpreendeu o público do Mais Você, nesta quarta-feira (3), ao entrar no clima das cenas românticas de Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Romulo Estrela) em Três Graças. Enquanto comentava o capítulo em que o casal troca carinhos na praia, a apresentadora acabou fazendo revelações pessoais sobre sua própria vida amorosa.
No folhetim de Aguinaldo Silva, os personagens deixam o hábito de namorar no carro e levam o romance para o mar durante uma estadia em uma casa de praia. Animada com o assunto, Tati Machado brincou: “Eles finalmente pararam de namorar no carro e foram namorar na praia”.
A conversa seguiu para o estúdio, e Ana aproveitou para jogar a pergunta para Tadeu Schmidt, convidado da atração. “Você já namorou em carro?”, provocou. Ele respondeu com naturalidade: “Quem nunca?”. A apresentadora, então, lembrou do tamanho do jornalista: “É que você é grande”.
Na sequência, Tati resolveu inverter os papéis: “Ana Maria já namorou em carro?”. A resposta veio sem hesitação: “Muito”. E quando Tadeu quis saber se o mar também fazia parte das aventuras, Ana riu e confessou: “Também, às vezes machuca”.
O momento descontraído virou assunto nas redes e divertiu os telespectadores.
