Ana Castela enaltece Anitta após vídeo dançando “Brincadeira Gostosa”

Publicada em 02/12/2025 às 16h22
Anitta voltou a chamar atenção nesta terça-feira (2) ao publicar um vídeo descontraído nas redes sociais. Usando uma blusa branca e calça de moletom, a artista surgiu dançando ao som de “Brincadeira Gostosa”, faixa gravada em parceria com OCAH e Lexa.
O registro faz parte da divulgação de “Ensaios da Anitta”, novo álbum da cantora que será lançado na noite de quinta-feira (4). Na legenda, ela brincou com o tema da música e escreveu: “Já falei pra parar com essas brincadeiras gostosas”.
A publicação rapidamente repercutiu, acumulou milhares de curtidas e recebeu elogios de outras artistas. Entre elas, Ana Castela, que comentou de forma breve e carinhosa: “Eu amo”.
