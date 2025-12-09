Alunos da Academia de Jiu Jitsu AFC são destaques em competição estadual, com apoio de Cirone

Publicada em 09/12/2025 às 11h33
Os alunos da Academia de Jiu-jitsu Almeida Fight Clube (AFC), do município de Cacoal, participaram, no último dia 29, da Copa Kids Open Porto Velho. O evento foi realizado pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado Rondônia (FJJRO) e contou com a participação de atletas da capital e do interior.
Os alunos da Academia AFC foram acompanhados pelo professor faixa preta Allan Francis e pelo sensei Kleyton Cabral. Segundo Kleyton, todos os participantes obtiveram excelente desempenho. “Nossos alunos conquistaram ótimos resultados, mostrando que têm futuro na arte marcial”, disse.
O sensei também destacou a importância do apoio de Cirone Deiró. “Sem o apoio do deputado, não teríamos tido condição de participar do evento”, afirmou. Na opinião do sensei, “apoiar o esporte é investir no futuro de crianças e jovens, contribuindo, muitas vezes, para que um atleta chegue mais longe do que ele mesmo imaginava chegar”.
Resultados obtidos pelos alunos da AFC
Ana Livia -11 anos- faixa cinza - 1º lugar
Brandon Kaleb - 9 Anos- faixa cinza - 3º lugar
Adrian - 9 anos- faixa branca- 3º lugar
Pedro - 11 anos - faixa branca - 2º lugar
Maria -10 anos - faixa branca - 2º lugar
Edilson Moreira (Adulto faixa branca - 2º lugar)
Rayane Soares (Adulto faixa branca - 2º lugar)
Segundo o sensei, os alunos Miguel Duarte e Benício Simões também participaram da competição, alcançando desempenho considerado satisfatório.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!