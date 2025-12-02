Alex Redano solicita veículo para fortalecer atividades da Polícia Mirim em Presidente Médici

Publicada em 02/12/2025 às 11h38
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao governo de Rondônia, com cópia à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), solicitando a disponibilização de um veículo para atender às demandas da Polícia Militar Mirim de Presidente Médici.
Segundo Redano, o pedido atende a uma necessidade urgente da corporação mirim, que enfrenta dificuldades logísticas para a realização de atividades externas e para o transporte de materiais e alimentos utilizados nos projetos sociais, educacionais e esportivos desenvolvidos com crianças e adolescentes do município.
Atualmente, a Polícia Mirim depende de empréstimos e apoio de terceiros para deslocamentos diversos, como trilhas ecológicas, eventos formativos e retirada de alimentos doados por programas parceiros, entre eles o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Sesc Mesa Brasil e outras instituições. Essa dependência, conforme relatado ao parlamentar, compromete a agilidade e a continuidade das ações.
Redano destacou que a disponibilização de um veículo próprio representará um avanço importante para a iniciativa, que desempenha papel relevante na formação cidadã de jovens na região.
“A Polícia Mirim de Presidente Médici realiza um trabalho exemplar, que transforma vidas por meio da disciplina, da educação e da convivência comunitária. Garantir um veículo para apoiar suas atividades é investir diretamente no futuro das nossas crianças e na construção de uma sociedade mais preparada e solidária. Espero que o governo do estado atenda essa demanda tão necessária para o desenvolvimento dos projetos da corporação mirim”, afirmou o deputado.
