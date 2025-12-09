Alan Queiroz viabiliza equipamentos agrícolas e reforça a produção rural em Nova União

Publicada em 09/12/2025 às 13h30
Novos implementos vão beneficiar diretamente pequenos produtores do município (Foto: Ray Natalisson)
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) realizou mais uma entrega significativa para o setor produtivo de Rondônia. Desta vez, foram destinados três novos equipamentos agrícolas ao município de Nova União: um distribuidor de sementes e calcário, um perfurador de solo e um sulcador. A ação atende ao pedido do vereador Valdeir de Souza e tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e impulsionar o desenvolvimento rural da região.
Os novos implementos vão beneficiar diretamente pequenos produtores do município, oferecendo mais eficiência no preparo do solo, no plantio e na distribuição de insumos. A iniciativa representa um avanço no apoio técnico às comunidades rurais, promovendo melhores condições de trabalho no campo e ampliando a capacidade produtiva dos agricultores. Com esses equipamentos, será possível otimizar recursos, reduzir custos e aumentar a qualidade das lavouras, contribuindo para a geração de renda e o fortalecimento da economia local.
O parlamentar destacou a importância de apoiar quem vive da agricultura. “Nossa missão é garantir que os produtores tenham as ferramentas certas para crescer. Nova União tem vocação agrícola e precisa de investimentos que estimulem a produção com mais eficiência e dignidade. Esses equipamentos vão fazer a diferença no dia a dia de quem move a nossa economia”, ressaltou.
Com mais essa ação, o deputado Alan Queiroz reafirma seu compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável dos municípios rondonienses. A entrega representa mais que equipamentos, é um passo importante para garantir melhores condições de vida e trabalho aos produtores rurais.
