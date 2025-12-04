Alan Queiroz solicita realização de curso de oratória para comunidade do município de Pimenta Bueno

Publicada em 04/12/2025 às 13h40
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou à Escola do Legislativo a realização do curso de Oratória no município de Pimenta Bueno, programado para ocorrer entre os dias 8 e 12 de dezembro. O curso é uma solicitação da assessora Ana Paula Diniz, e tem o objetivo de aprimorar as competências técnicas dos servidores e oferecer oportunidade de formação à comunidade local.
Escola do Legislativo de Rondônia (Elero) (Foto: Giuliana Miranda | Assessoria Parlamentar)
A qualificação é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento profissional e para o fortalecimento das habilidades de comunicação, consideradas fundamentais no serviço público e na atuação cidadã. A solicitação encaminhada destaca que o curso beneficiará tanto os servidores quanto os moradores interessados, ampliando o acesso à capacitação e contribuindo para elevar a qualidade dos serviços prestados no município.
O parlamentar ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento institucional e para o crescimento pessoal dos participantes. “A oratória é uma habilidade que transforma a forma como nos comunicamos, trabalhamos e exercemos nossa cidadania. Solicitei que o curso fosse realizado em Pimenta Bueno justamente para ampliar o acesso a essa formação e garantir que nossos servidores e a comunidade tenham mais ferramentas para atuar com segurança, clareza e eficiência”, concluiu.
Com a solicitação formalizada, a expectativa é que a Escola do Legislativo avalie e viabilize a realização do curso no período indicado, fortalecendo a agenda de capacitações no interior do estado e atendendo à demanda apresentada pelo deputado Alan Queiroz.
