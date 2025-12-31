Adolescente é apreendido armado após cerco policial na zona Sul

Publicada em 31/12/2025 às 11h08
Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar na noite de terça-feira (30) após um cerco montado no condomínio Morar Melhor, na zona Sul de Porto Velho. A ação ocorreu depois que equipes receberam denúncia anônima indicando a presença de dois indivíduos armados na região.
Com a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir a pé. Durante as buscas, o adolescente acabou localizado escondido em um córrego situado na Rua Principal do condomínio, enquanto o outro envolvido conseguiu escapar do cerco policial.
No momento da apreensão, o jovem estava de posse de uma arma de fabricação caseira, calibre 28. À polícia, ele relatou que havia ido, acompanhado do comparsa, até uma das passarelas da BR-364 com a intenção de cometer roubos. Segundo a versão apresentada, a dupla teria retornado ao Morar Melhor após não encontrar vítimas no local.
Após ser contido, o adolescente foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes, onde ficou à disposição das autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.
