Ação de Ezequiel Neiva assegura calcário e intensifica apoio ao setor rural em Machadinho

A produção agrícola no distrito do 5º BEC recebeu um importante reforço com o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) em Machadinho do Oeste. Por meio de sua atuação parlamentar, o deputado garantiu a distribuição de calcário aos produtores rurais da região, medida que vem contribuindo diretamente para o fortalecimento da agricultura local. As ações realizadas no município contam com o apoio dos vereadores João Carlos (PP) e Reginaldo Batista (MDB), e o apoio direto dos colaboradores Abrahãozinho e Celso Coelho.
Produtor rural José Rosa da Silva destacou os benefícios garantidos com a chegada do calcário (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O produtor rural José Rosa da Silva destacou os benefícios trazidos pelo insumo. Segundo ele, o calcário chegou em boa hora para auxiliar no manejo das lavouras. “Produzi silagem com esse calcário, coloquei parte na pastagem e também na plantação de café que tenho aqui na propriedade, o que melhorou bastante aqui na região”, afirmou.
Plantação de café tem progredido após a aplicação de calcário no solo (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
José Rosa da Silva reforçou ainda a relevância do produto para a recuperação e melhoria do solo. “É muito importante porque o calcário é necessário aqui na nossa região. São terras que necessitam de calcário e isso vem ajudando bastante a gente”, acrescentou.
Agradecido, o produtor fez questão de reconhecer o trabalho realizado pelo deputado. “Agradeço ao deputado pelo apoio e o que ele puder estar fazendo pela gente será sempre bem-vindo em nossa região, pois vivemos em uma região muito carente e precisamos desse apoio”, disse.
O deputado estadual Ezequiel Neiva enfatizou o compromisso com a agricultura familiar e a importância do incentivo ao pequeno produtor na região. “Temos realizado um grande trabalho na agricultura familiar com a distribuição de calcário aos produtores rurais. O calcário é indispensável para a melhoria da qualidade do solo, atuando na redução da acidez, no aumento da disponibilidade de nutrientes e na eficiência dos fertilizantes. Valorizar a zona rural é valorizar quem produz o alimento que chega à mesa dos rondonienses”, destacou.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também destacou a parceria entre o deputado Ezequiel Neiva e o governo do estado em favor da agricultura familiar. Segundo ele, o trabalho conjunto tem sido fundamental para ampliar o acesso dos produtores a insumos essenciais. “A atuação do deputado Ezequiel, em sintonia com o governo, por meio do governador, Marcos Rocha (União Brasil), tem fortalecido a agricultura familiar em várias regiões. A distribuição de calcário é apenas uma das ações que mostram o compromisso em melhorar as condições de produção e garantir mais qualidade de vida às famílias rurais”, encerrou.
