Ação conjunta apreende drogas e prende quatro suspeitos em Porto Velho

Uma ação integrada entre equipes da Força Tática da Polícia Militar de Rondônia e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/Polícia Federal) resultou, na tarde desta quarta-feira (03/12), na detenção de quatro indivíduos e na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, equipamentos usados no tráfico e aparelhos de comunicação. A operação faz parte da Operação Força Total, que intensifica o enfrentamento à criminalidade organizada no estado.
A ocorrência teve início por volta de 16h30, quando a equipe da FICCO rastreava um telefone furtado e identificou o sinal apontando para uma residência. Ao se aproximarem do local pelos fundos, os agentes visualizaram, através de uma janela, diversos pacotes com aparência e odor característicos de maconha, acionando imediatamente apoio da Força Tática.
Ao chegarem à frente do imóvel, os policiais militares perceberam forte odor de entorpecente e flagraram três pessoas tentando fugir pelos fundos. Duas delas foram detidas ainda no quintal; outras duas permaneceram dentro da casa. Todos os envolvidos foram conduzidos para a unidade policial competente.
No interior da residência, a equipe localizou 12 pacotes grandes de substância semelhante à maconha, 8 pacotes médios de material análogo a crack, além de balança de precisão, rádios comunicadores, rolo de papel filme, e quatro celulares – alguns deles apresentando sinais de dano, possivelmente relacionados ao rastreamento inicial.
Um veículo utilizado pelos suspeitos para a distribuição de drogas também foi apreendido. No porta-malas, havia ainda um equipamento do tipo WAP danificado.
Diante das evidências, foi dada voz de prisão aos envolvidos. Um dos detidos é adolescente, sendo o procedimento acompanhado inicialmente por sua responsável legal.
Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes para as providências cabíveis.
A Operação Força Total segue como uma das principais iniciativas integradas de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na Capital Porto Velho.
