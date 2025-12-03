Abertura dos Jogos Municipais da Terceira Idade reúne mais de 550 atletas

Publicada em 03/12/2025 às 15h09
A Vila Olímpica Chiquilito Erse foi tomada por emoção e alegria na manhã desta quarta-feira (3), durante a abertura oficial dos Jogos Municipais da Terceira Idade (Jomti 2025). Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o evento deu início a dois dias de celebração, integração e uma vibrante programação esportiva e sociocultural voltada ao público idoso da capital.
De acordo com o Léo Moraes, valorizar a terceira idade é reconhecer a história que nossos idosos têm na construção de Porto Velho
Com mais de 550 atletas inscritos, distribuídos em 16 delegações, o Jomti celebra a inclusão, a prática esportiva e a convivência entre idosos de diversas instituições. Participam desta edição representantes da Semtel, Sesc, Centro de Convivência do Idoso (CCI), Unir/Ifro, Cras Betinho, Cras Paulo Freire, Legião da Boa Vontade (LBV) e Igreja São Tiago Maior, além dos grupos do projeto Viva Mais.
O Ginásio Vinícius Danin ficou lotado com a presença dos atletas e familiares. A abertura dos jogos e contou com recepção às delegações, apresentação cultural e fala das autoridades presentes, reforçando o compromisso do município em estimular o envelhecimento ativo e proporcionar novas oportunidades de lazer.
Para o Paulo Moraes Júnior, ação visa oferecer aos idosos atividades que promovam bem-estar, saúde e convivência
De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, valorizar a terceira idade é reconhecer a história, a dedicação e o papel essencial que nossos idosos têm na construção de Porto Velho. “Esse é o nosso compromisso em promover qualidade de vida, inclusão e respeito, oferecendo oportunidades para que nossos idosos continuem ativos, participativos e protagonistas em nossa sociedade”.
Atleta Lourdes Xavier faz parte da equipe Novinhos da Vila
Para o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, a pasta tem trabalhado com muito carinho e responsabilidade para oferecer aos idosos atividades que promovam bem-estar, saúde e convivência. “Essa é uma recomendação do prefeito, para que tenhamos um olhar sensível com os nossos idosos. Cuidar da terceira idade é uma prioridade para nós, e eventos como o Jomti mostram o compromisso da prefeitura em garantir espaços de lazer, inclusão e acolhimento para todos.”
VALORIZAÇÃO E RESPEITO
Entre risos, desafios superados e novas amizades, muitos idosos vivem momentos inesquecíveis durante a competição. A felicidade estava estampada no rosto da atleta Lourdes Xavier, 92 anos, que faz parte da equipe Novinhos da Vila. “Eu me sinto tão feliz em participar das atividades, as professoras são maravilhosas e a prefeitura está de parabéns por este evento”, concluiu a atleta.
Camélia dos Santos agradeceu a prefeitura por proporcionar essa festa
A energia na Vila Olímpica mostrava que o esporte e a convivência social continuam sendo ferramentas poderosas de alegria e transformação. “Eu tenho 78 anos e me sinto um jovem participando desse evento. Por conta dessas atividades, me curei de doenças, minha vida melhorou e hoje sou feliz. Agradeço muito a prefeitura por proporcionar essa festa para a gente”, disse a atleta Camélia dos Santos.
COMPETIÇÕES E ENCERRAMENTO
Entre os atletas disputarão seis modalidades esportivas: revezamento em bastão, boliche, lance livre, dama, dominó e chute ao gol. A programação se encerra com um grande baile, que contará com apresentação de dança, show de artista local e o tradicional desfile que elegerá o Mister e Miss Jomti 2025, celebrando a vitalidade e a alegria dos participantes.
Fotos: Júnior Costa
