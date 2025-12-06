6ª rodada: Três equipes estão classificadas para a semifinal do Ruralzão 2025

Publicada em 03/12/2025 às 09h22
A 6ª rodada do Ruralzão 2025 registrou a menor média de gols da competição: apenas 1,3 gols por partida. Além do baixo número de gols, a rodada foi marcada também pela definição de três classificados para a fase semifinal da competição, deixando apenas uma vaga em aberto para a última rodada.
A partida entre Linha 100 e Cruzeirinho, que abriu a rodada no Campo do distrito de Nova Conquista, terminou empatada em 1 a 1 com Joelison abrindo o placar no primeiro tempo para a Linha 100, e José empatando para o Cruzeirinho na etapa final. Com o resultado, o Cruzeirinho chegou aos 8 pontos, subiu uma posição e chegou a terceira colocação na tabela e já está classificado para a semifinal. Já a Linha 100 chegou aos 7 pontos e se manteve na quinta colocação, e está eliminada.
Na segunda partida da rodada, o Baixadão venceu por 1 a 0 Canarinho com gol de Douglas e retomou a liderança do Ruralzão, agora com 10 pontos. De quebra está classificado para a semifinal. Enquanto o Canarinho permanece com 7 pontos na quinta colocação, precisando apenas de um empate na última rodada para avançar.
Na última partida do domingo, duas marcas foram alcançadas: a primeira vitória do Nova Conquista, e a queda do último invicto, o Cascalheira. O gol de Marciano deu a vitória que mantém vivas a chance de classificação da Nova Conquista, e que tirou a liderança da Cascalheira que tem 10 pontos, está classificada para a segunda fase, mas aparece na segunda posição pelo saldo de gols.
PRÓXIMOS CONFRONTOS
A 7ª e última rodada da fase classificatória será no domingo, 7, no campo do Cruzeirinho, e a última vaga já pode ser preenchida na partida que abre a rodada, às 08hh30. Basta que o Canarinho empate frente ao eliminado Real Elite NC, para ficar com a vaga.
Caso o Canarinho sofra uma derrota, a vaga será definida no duelo das 15h entre Cruzeirinho, já classificado, e Nova Conquista, que precisa vencer. Não é um cenário fácil para a Nova Conquista. Além da derrota do Canarinho, a equipe do distrito que fica a 70 km da sede do município, precisa vencer o Cruzeirinho para empatar em pontos com o Canarinho e Linha 100, e assim levar a decisão da vaga para os critérios de desempate entre três equipes, cujo primeiro deles é número de vitórias, o que já elimina a Linha 100. Caso chegue a esse ponto, o próximo critério de desempate é o saldo de gols, e aí a Nova Conquista precisa na última partida tirar uma diferença que hoje é de 9 gols, em relação ao Canarinho que tem 2 gols de saldo, enquanto a Nova Conquista tem saldo negativo de 7.
O duelo entre os líderes Baixadão e Cascalheira acontece às 10h. Quem sair vitorioso do confronto termina a fase classificatória na primeira colocação do campeonato. Caso haja empate nesse duelo, e o Cruzeirinho vença a Nova Conquista, haverá um empate triplo e aí os critérios de desempates é que definirão as posições de cada um do trio na tabela.
