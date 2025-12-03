3º Torneio Municipal de Xadrez marca encerramento dos eventos esportivos promovidos pela Prefeitura de Jaru em 2025
Por Assessoria
Publicada em 01/12/2025 às 15h27
 No último domingo (30), aconteceu o 3 º Torneio Municipal de Xadrez, realizado no ginásio poliesportivo Sebastião Mesquita pela Prefeitura de Jaru por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt.

O evento, que marcou o encerramento das atividades esportivas da Semecelt no ano de 2025, contou com a participação de 50 enxadristas distribuídos nas categorias mirim, infantil, juvenil e absoluto.

CONFIRA OS VENCEDORES DE CADA CATEGORIA

Mirim

1°- Lugar: Samuel Thalis

2°- Lugar: João Lucas

3°- Lugar: Jhonatas Barbosa 

Infantil

 1°- Lugar: Sophia Custodio

2°- Lugar: José Leandro

3°- Lugar: Ricardo Lacerda

Juvenil

1°- Lugar: Rafael Alencar

2°- Lugar: Ayrton Katsunori Harada

3°- Lugar: Weverton Cauã

Absoluto Masculino

 1°- Lugar: Ayrton Katsunori Harada

2°- Lugar: Rafael Alencar

3°- Lugar: Dimes Suegty

Absoluto Feminino

 1°- Lugar: Sophia Custodio

2°- Lugar: Ana Paula Ramos

3°- Lugar: Leticia Vendrameto

