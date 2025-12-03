3º Torneio Municipal de Xadrez marca encerramento dos eventos esportivos promovidos pela Prefeitura de Jaru em 2025

Publicada em 01/12/2025 às 15h27
No último domingo (30), aconteceu o 3 º Torneio Municipal de Xadrez, realizado no ginásio poliesportivo Sebastião Mesquita pela Prefeitura de Jaru por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt.
O evento, que marcou o encerramento das atividades esportivas da Semecelt no ano de 2025, contou com a participação de 50 enxadristas distribuídos nas categorias mirim, infantil, juvenil e absoluto.
CONFIRA OS VENCEDORES DE CADA CATEGORIA
Mirim
1°- Lugar: Samuel Thalis
2°- Lugar: João Lucas
3°- Lugar: Jhonatas Barbosa
Infantil
1°- Lugar: Sophia Custodio
2°- Lugar: José Leandro
3°- Lugar: Ricardo Lacerda
Juvenil
1°- Lugar: Rafael Alencar
2°- Lugar: Ayrton Katsunori Harada
3°- Lugar: Weverton Cauã
Absoluto Masculino
1°- Lugar: Ayrton Katsunori Harada
2°- Lugar: Rafael Alencar
3°- Lugar: Dimes Suegty
Absoluto Feminino
1°- Lugar: Sophia Custodio
2°- Lugar: Ana Paula Ramos
3°- Lugar: Leticia Vendrameto
