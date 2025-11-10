Zé Felipe posta momento das filhas com Ana Castela e reage cheio de amor

Publicada em 10/11/2025 às 15h05
O cantor Zé Felipe encantou os seguidores ao publicar neste domingo (9) um registro das filhas Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, brincando ao lado da nova namorada, Ana Castela. O momento foi compartilhado nas redes sociais e teve direito a uma reação carinhosa do sertanejo, que usou emojis de coração em chamas e olhos apaixonados.
As meninas são fruto do relacionamento de Zé Felipe com Virginia Fonseca, de quem o artista se separou recentemente. Além delas, o cantor também é pai de José Leonardo, de 1 ano.
Enquanto Zé Felipe dedicava o fim de semana aos filhos e aos shows, Virginia aproveitou o domingo para curtir o Grande Prêmio de Fórmula 1, evento que acompanhou pela primeira vez. A influenciadora, que tem se mostrado mais interessada em esportes, costuma se manter afastada das redes sociais aos domingos, cumprindo uma promessa pessoal de não usar o celular nesse dia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!