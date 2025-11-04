Zé Felipe fala sobre fetiche em pés com Ana Castela e diverte seguidores

Publicada em 04/11/2025 às 10h37
O cantor Zé Felipe protagonizou um momento divertido ao lado da namorada, Ana Castela, nas redes sociais nesta segunda-feira (4). Após comparecerem juntos à festa de aniversário de Marrone, em Goiânia, o sertanejo fez piada sobre o fetiche em pés, conhecido como podolatria, e arrancou risadas da cantora.
“Eu ia postar uma foto do pé da Ana. Ela falou que tem gente que faz feiuras com fotos de pé. Então, não vou postar”, brincou Zé Felipe. Ana entrou na onda e respondeu: “Gente, é um filme, um Story [risos]”. O cantor completou rindo: “Não vou. Ninguém vai ver. Só eu.”
Durante a celebração, o casal foi clicado aos beijos e mostrou muita sintonia. Ana Castela chamou atenção com um vestido elegante, de fenda lateral, e compartilhou registros do look nas redes sociais. Essa foi a primeira aparição pública dos dois desde que assumiram o relacionamento.
