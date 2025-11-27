Xuxa sobre boato de “pacto com o diabo”: “Me incomoda, muita gente acredita”

Publicada em 27/11/2025 às 11h20
Em entrevista ao podcast Ambulatório da Moda, Xuxa Meneghel voltou a falar sobre um dos boatos mais persistentes de sua carreira: a falsa história de que teria feito um pacto com o diabo para alcançar sucesso. A apresentadora, ícone da televisão brasileira e uma das maiores vendedoras de discos do país, afirmou que o assunto segue causando desconforto mesmo após décadas.
Xuxa explicou que, apesar de brincar ocasionalmente com a situação, a repetição constante da teoria conspiratória ainda a afeta. “Até hoje eu tenho que lidar com isso. O mundo está tão esquisito, as pessoas acreditam em coisas estranhas e dão força para o cara lá de baixo em vez do de cima.”
A artista lamentou que conquistas construídas ao longo da vida sejam atribuídas a algo obscuro, e não ao próprio esforço ou às oportunidades que considera obra divina. “Se dizem que foi ele que me deu, estão tirando valor de Deus. Olha tudo o que eu consegui.” Ela citou ainda que o rumor sempre volta à tona, como se fosse impossível explicar sua trajetória sem associá-la ao sobrenatural.
A apresentadora destacou que, ao aceitar esse tipo de narrativa, as pessoas também anulam tudo o que ela considera bênçãos reais. “Eu tenho o melhor público, a melhor filha, a melhor mãe… Então foi o cara lá de baixo que me deu? Não tem como.”
Xuxa encerrou o tema reforçando que o boato é de mau gosto e, infelizmente, segue sendo propagado até por líderes religiosos. “Ainda me incomoda porque muita gente acredita. Tem pastor que fala que eu tenho pacto… isso é uma brincadeira de mau gosto.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!