William Bonner se despede do “Jornal Nacional” após 29 anos e emociona telespectadores
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 01/11/2025 às 11h13
Nos acompanhe pelo Google News

A última edição do Jornal Nacional apresentada por William Bonner foi marcada por emoção e nostalgia na noite de sexta-feira (31). Ao lado de Renata Vasconcellos, o jornalista recebeu César Tralli, que assume oficialmente a bancada do telejornal no próximo dia 3 de novembro.

Durante o encerramento, Bonner agradeceu ao público e relembrou o anúncio feito há dois meses sobre sua saída. “Chegou o dia. Dois meses atrás, eu avisei aqui no Jornal Nacional que eu ia sair e estou indo para o Globo Repórter. Estou concluindo esse ciclo. Na época da pandemia, me queixei, comigo mesmo, da falta de tempo para fazer as coisas que eu queria fazer”, declarou o apresentador.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), internautas reagiram com mensagens de carinho e homenagens ao jornalista, que esteve à frente do JN por 29 anos. “William Bonner, você cumpriu o seu papel no JN e jamais será esquecido”, escreveu um usuário. Outro destacou: “Por mais que eu goste do Tralli, nenhum âncora na TV hoje tem o garbo e a sofisticação que só o William Bonner tem. É o fim de uma era no telejornalismo brasileiro”.

A despedida também chamou atenção pela cena final, em que Bonner deixa a bancada e caminha sozinho até sua sala, gesto interpretado por muitos como um símbolo do encerramento de um ciclo marcante na história da TV brasileira.

 

 

 

William Bonner Jornal Nacional Renata Vasconcellos César Tralli Globo Repórter telejornalismo TV despedida redes sociais
Imprimir imprimir