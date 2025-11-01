William Bonner se despede do “Jornal Nacional” após 29 anos e emociona telespectadores

Publicada em 01/11/2025 às 11h13
A última edição do Jornal Nacional apresentada por William Bonner foi marcada por emoção e nostalgia na noite de sexta-feira (31). Ao lado de Renata Vasconcellos, o jornalista recebeu César Tralli, que assume oficialmente a bancada do telejornal no próximo dia 3 de novembro.
Durante o encerramento, Bonner agradeceu ao público e relembrou o anúncio feito há dois meses sobre sua saída. “Chegou o dia. Dois meses atrás, eu avisei aqui no Jornal Nacional que eu ia sair e estou indo para o Globo Repórter. Estou concluindo esse ciclo. Na época da pandemia, me queixei, comigo mesmo, da falta de tempo para fazer as coisas que eu queria fazer”, declarou o apresentador.
Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), internautas reagiram com mensagens de carinho e homenagens ao jornalista, que esteve à frente do JN por 29 anos. “William Bonner, você cumpriu o seu papel no JN e jamais será esquecido”, escreveu um usuário. Outro destacou: “Por mais que eu goste do Tralli, nenhum âncora na TV hoje tem o garbo e a sofisticação que só o William Bonner tem. É o fim de uma era no telejornalismo brasileiro”.
A despedida também chamou atenção pela cena final, em que Bonner deixa a bancada e caminha sozinho até sua sala, gesto interpretado por muitos como um símbolo do encerramento de um ciclo marcante na história da TV brasileira.
meu deus o final com o bonner caminhando sozinho e entrando na sala dele! absolute CINEMA PQP sentiremos sdds divo #JornalNacional #JN pic.twitter.com/s9Ssxu1SGu— Blogs (@oiblogs) November 1, 2025
Por mais que eu goste do Tralli, nenhum âncora na TV hoje tem o garbo e a sofisticação que só o William Bonner tem
É o fim de uma era no telejornalismo brasileiro #JN pic.twitter.com/m2px2UmeEO— Rafael (@raphcapp) November 1, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!