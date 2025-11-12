Wagner Moura surge como favorito ao Oscar por “O Agente Secreto”, aponta revista americana

Publicada em 12/11/2025 às 16h20
O ator Wagner Moura voltou a aparecer entre os nomes mais cotados para vencer o Oscar de Melhor Ator em 2026. A previsão foi feita pela revista norte-americana The Hollywood Reporter, uma das mais respeitadas publicações especializadas em cinema, que destacou o desempenho do baiano no filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kléber Mendonça Filho.
No longa, Moura interpreta Marcelo, um professor de tecnologia que deixa São Paulo em busca de um recomeço em Recife, tentando escapar de um passado violento e misterioso. A trama se passa durante a ditadura militar e aborda como esse período afetou a sociedade brasileira.
Além da atuação de Wagner Moura, o filme também aparece entre os possíveis indicados nas categorias de Melhor Filme Internacional, Fotografia e Direção. Kléber Mendonça Filho foi citado como potencial concorrente ao Oscar de Melhor Diretor, enquanto a fotógrafa russa Evgenia Alexandrova, radicada na França, pode disputar pela fotografia.
Distribuído pela americana Neon, o longa está em cartaz desde o dia 6 de novembro e teve pré-estreia em Salvador no Cine Glauber Rocha, com a presença do diretor e do elenco principal. A revista também apontou o longa “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson, estrelado por Leonardo DiCaprio, como o favorito na categoria de Melhor Filme.
