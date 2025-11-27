Vizinhos acionam a PM após homem jogar gasolina em casa e atear fogo

Publicada em 27/11/2025 às 14h46
No início da tarde desta quinta-feira (27), uma residência localizada na Avenida Nogueira Vaz, em Alvorada do Oeste, foi completamente destruída por um incêndio criminoso.
Segundo informações preliminares, o morador que não teria aceitado o pedido de separação, deixou o local aparentemente calmo, mas retornou alterado. Ao chegar, pediu que sua ex-esposa saísse da casa e, em seguida, teria jogado gasolina no imóvel e ateado fogo.
Vizinhos acionaram a Polícia Militar, que imediatamente solicitou o apoio do caminhão-pipa da Prefeitura Municipal. Apesar do esforço da equipe da administração e de moradores que tentaram conter as chamas, o fogo se alastrou rapidamente e destruiu toda a casa. Foi apurado no local que a casa, era apenas alugada para a família.
A proprietária do imóvel, mãe de duas crianças, relatou que não conseguiu salvar sequer os documentos pessoais da família.
A Polícia Civil também esteve no local e irá investigar o caso para esclarecimento dos fatos.
